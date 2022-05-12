Ракетний удар по Запоріжжю. Одна людина загинула, ще троє поранені

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Унаслідок ракетного удару по селу Комишуваха Запорізької області загинула одна людина, ще троє поранені. Також обстрілами пошкоджено понад 50 приватних будинків.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 12 травня, близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по місту Запоріжжя.