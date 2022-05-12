В Іспанії жінкам, які страждають від менструального болю, надаватимуть додаткові вихідні

Новини

Pantone

В Іспанії жінкам, які страждають від сильного болю під час менструації, пропонуватимуть відпустку на три дні упродовж місяця. Відповідну реформу наступного тижня має утвердити уряд країни, пише Sky News.

Іспанія стане першою європейською країною, котра вдалася до подібного рішення. Подібну практику уже роками застосовують у Японії, Південній Кореї та Тайвані.

Згідно з попередніми дослідженнями, від 60% до 90% молодих жінок у всьому світі страждають від сильного болю під час місячних, а в Іспанії цей показник становить приблизно 75%.

Державний секретар з питань рівності та протидії гендерному насильству Ангела Родрігес зауважила, що ідеться не про легкий дискомфорт, а про серйозні симптоми такі, як діарея, головний біль, лихоманка.

Також реформа передбачає безкоштовну видачу засобів гігієни школяркам, які цього потребують.