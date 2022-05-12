«Газова справа»: НАБУ затримало ймовірного спільника екснардепа Онищенка, який 6 років переховувався в рф
- Автор:
- Юля Шередега
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Getty Images / «Бабель»
Правоохоронці викрили та затримали підозрюваного у «газовій справі», який шість років переховувався від слідства. Його спіймали на одному з блокпостів.
Про це повідомили в НАБУ.
За даними джерел «Бабеля», затримано директора ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго» Романа Якимащенка. Він ще у 2016 році втік до росії і відтоді перебував у розшуку. В Україну повернувся поза межами пунктів пропуску через кордон та конспірувався, аби його не затримали.
Підозрюваного виявили під час перевірки документів на блокпосту, після чого Держприкордонслужба та Нацполіція повідомили про це детективів НАБУ. 11 травня 2022 року ВАКС обрав Якимащенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 744 тис. грн застави.
- «Газова справа» — одна з наймасштабніших корупційних схем в історії України. За версією слідства, нардеп Олександр Онищенко створив злочинну організацію, учасники якої з січня 2013 року до червня 2016-го заволоділи понад 1,6 мільярда гривень від реалізації газу за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування». Через це компанія «Укргазвидобування» зазнала понад 740 мільйонів гривень збитків.
- Правоохоронці вважають, що в злочинній організації було 29 осіб. Їм усім повідомили про підозру. Під час розслідування заарештували €6 мільйонів, один літак, офіс злочинної організації, 10 квартир, 9 будинків, 10 земельних ділянок, 11 автомобілів, 39 банківських рахунків на загальну суму 315 мільйонів гривень.