«Газова справа»: НАБУ затримало ймовірного спільника екснардепа Онищенка, який 6 років переховувався в рф

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Getty Images / «Бабель»

Правоохоронці викрили та затримали підозрюваного у «газовій справі», який шість років переховувався від слідства. Його спіймали на одному з блокпостів.

Про це повідомили в НАБУ.

За даними джерел «Бабеля», затримано директора ТОВ «Торговий дім «Київгазенерго» Романа Якимащенка. Він ще у 2016 році втік до росії і відтоді перебував у розшуку. В Україну повернувся поза межами пунктів пропуску через кордон та конспірувався, аби його не затримали.

Підозрюваного виявили під час перевірки документів на блокпосту, після чого Держприкордонслужба та Нацполіція повідомили про це детективів НАБУ. 11 травня 2022 року ВАКС обрав Якимащенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 744 тис. грн застави.