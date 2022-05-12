Смартфони, годинник та навушники. Google презентувала нові гаджети

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У каліфорнійському Маунтін-Вʼю Google вперше за довгі роки презентувала програмні новинки та декілька нових гаджетів.

Смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro мають вийти у жовтні 2022 року. Нова лінійка отримає процесор Google Tensor наступного покоління. Pixel 7 матиме дві камери, Pixel 7 Pro – три.

Кольорова гамма пропонує два рішення: жовтогарячий та болотний, рамка навколо камери — металева.

Смартфон Pixel 6a матиме дві камери на додаток до фронтальної та комплектуватиметься Android 12. Придбати його можна буде за $499 вже у липні.

Навушники Pixel Buds Pro оснащені функцією активного шумопоглинання, автоматичного регулювання гучності та підключення до декількох пристроїв.

Передзамовлення на флагманські навушники відкриється 21 липня, а вартість становитиме $199

Навушники матимуть чотири колірних рішення: Real Red, Carbon, Limoncello та Fog.

Оновлені окуляри доповненої реальності можуть наживо перекладати мову та виводити переклад у вигляді титрів на скло. Інших деталей про гаджет поки не озвучили.

Також Google представила аналог Apple Wallet для зберігання банківських карток, посадкових талонів та сертифікатів вакцинації.

Новий смарт годинник Google Pixel Watch інтегрований з екосистемою Fitbit та оснащений операційкою Wear OS 3.

Голосовий помічник Google запускатиметься без команди «Окей, Гугл» та розпізнаватиме живу мову.