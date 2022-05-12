У Google Maps зʼявиться «режим занурення». Компанія обʼєднала Street View і супутникові знімки

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Невдовзі в Google Maps зʼявиться новий «режим занурення», який обʼєднує мільярди переглядів вулиць та аерофотознімків. Таким чином компанія хоче створити цифрову модель світу.

Про це компанія Google написала у своєму блозі.

Багато років Google Maps використовували для перегляду вулиць як зручний спосіб познайомитися з деякими куточками нашої планети, не виходячи з дому, а тепер Google об’єднала Street View і супутникові знімки, щоб створити «багату цифрову модель світу», яку компанія назвала «імерсивним режимом».

На оновлених картах тепер можна роздивитися не тільки фасад будівель, але й «зайти» в них, або побачити певні райони в новому вигляді: уночі, у погану погоду чи з натовпом. При цьому на зображення будуть накладатися звичні корисні дані Google Maps: рівні зайнятості та індикатори трафіку.

Така функція наразі обмежується кількома районами Лос-Анджелесу, Лондону, Нью-Йорка, Сан-Франциско та Токіо.