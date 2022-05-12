Фінляндія офіційно вирішила вступити до НАТО

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Utenriksdepartementet UD / Flickr

Фінляндія офіційно оголосила, що планує стати членом Північноатлантичного альянсу. Для цього парламент країни має проголосувати за подачу заявки на вступ.

Це рішення публічно підтримали президент країни Саулі Нііністьо та премʼєр Санна Марін.

У спільній заяві вони зазначають, що з березня у країні триває дискусія щодо членства в НАТО.

«Потрібен був час, щоб парламент і все суспільство визначили свою позицію з цього питання. Потрібен був час для тісних міжнародних контактів з НАТО та країнами-членами Альянсу, а також зі Швецією. Ми хотіли надати дискусії потрібний простір», — повідомили вони.

Тепер же після тривалих дискусій президент і премʼєр спільно заявили, що підтримують вступ Фінляндії до НАТО. Тому вони закликають негайно подати заявку на вступ, за це має проголосувати парламент. На думку політиків, членство Фінляндії в НАТО посилить безпеку держави.