Україна пропонує росії обміняти полонених на важкопоранених військових «Азовсталі»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Україна запропонувала росіянам вивезти важкопоранених військових з заводу «Азовсталь» гуманітарним коридором в обмін на полонених росіян.
Про це увечері 11 травня повідомила міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Домовленості ще немає. Переговори тривають.
Станом на зараз військовим шляхом деблокувати «Азовсталь» неможливо, а росія не дає згоди на жоден із запропонованих Україною варіантів порятунку українських військових у Маріуполі. Українські військові здаватися в полон не хочуть. Разом з тим росіяни не погоджуються на екстракцію.
- У поранених захисників на заводі «Азовсталь» дуже скрутне становище — навіть легкопораненим доводиться ампутувати кінцівки або повільно помирати. Медикаментів, інструментів, матеріалу для перевʼязок у захисників немає. Росіяни також знищили вже другий госпіталь — загинули 10 людей.