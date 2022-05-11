Нацбанк: Українська економіка через війну втратила майже $100 мільярдів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Національний банк України розрахував економічні втрати країни під час війни — понад $92 мільярди, тобто приблизно половина від минулорічного внутрішнього валового продукту. Про це йдеться в матеріалі Forbes.
Найбільше через війну постраждали українська інфраструктура та нерухомість — сукупно вони зазнали руйнувань щонайменше на $64 мільярди.
Розбіжності в оцінках економістів пояснюються різними методиками оцінювання і розумінням суті економічних втрат. Про фінальні цифри можна буде говорити після війни, коли зʼявиться можливість повноцінно проаналізувати втрати кожного із сегментів економіки.