Україна відновила контроль над 1 200 км кордону, дві третини з яких — кордон з рф

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Українські прикордонники в Київській, Чернігівській та Сумській областях відновили контроль на ділянці кордону протяжністю 1 200 км, дві третини з яких — кордон з рф.

Про це повідомив директор департаменту охорони державного кордону Леонід Баран на пресконференції 11 травня.

Попри відновлення контролю над частиною кордону небезпека залишається, тому класичних заходів охорони кордону недостатньо. Зараз прикордонники продовжують детально перевіряти місцевість та облаштовувати додаткові пости. Крім цього, останніми днями зростає кількість обстрілів України з території росії.

Найбільш напружена ситуація в Донецькій та Луганській областях. Ситуація на кордоні з білоруссю залишається контрольованою. Прикордонники враховують можливу загрозу з її боку та вживають всіх необхідних заходів. Також складна та провокативна ситуація зберігається на Придністровському сегменті кордону з Молдовою. Прикордонники там також вживають усі необхідні заходи, наразі всі пункти пропуску на цій ділянці закриті.