ДБР знайшло у Тростянці документи про плани росії захопити всю Україну

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Держбюро розслідувань знайшло у Тростянці (Сумська область) документи росіян, які показують, що рф планує захопити всю Україну.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Слідчі ДБР знайшли важливі документи військових зс рф, які чітко дають розуміння, що росія готувалася захопити всю територію України. Уся ця інформація буде вивчена та долучена до матеріалів справи», — заявив директор ДБР Олексій Сухачов.

Про деталі Сухачов не розповів.