У Міноборони заявили, що військова деблокада Маріуполя наразі неможлива. У полку «Азов» впевнені, що до «Азовсталі» прорватися можна

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Сайт полку «Азов»

Деблокада Маріуполя військовим шляхом наразі неможлива, заявила під час брифінгу в «Медіацентрі Україна» заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона також наголосила, що наразі Маріуполь боронять ЗСУ, прикордонники, нацгвардійці та сили Нацполіції.

«Ми маємо розуміти, що ця тема дуже чутлива, кожне слово може бути використано ворогом і зашкодити нашим захисникам», — сказала вона.

Водночас захисники Маріуполя з полку «Азов» упевнені, що до «Азовсталі» прорватися можна. Офіцер управління розвідки «Азову» Ілля Самойленко в інтерв’ю Sky News висловив упевненість, що є військовий спосіб деблокувати завод «Азовсталь» і визволити звідти бійців.

«Це можливо військовим шляхом, і це також можливо політичним шляхом. Ми можемо сказати вам, як це зробити військовим чином, але, звісно, такі операції — це засекречена інформація», — зазначив він.

Тим часом командир 36 бригади морської піхоти Сергій Волинський («Волина») вкотре звернувся із закликом врятувати українських військових з «Азовсталі».

«Якщо світова цивілізація ще має спільні духовні цінності та ідеали, якщо люди здатні відчувати біль і страждання інших, якщо слова про допомогу змушують діяти, то я закликаю боротися за гарнізон Маріуполь! Я закликаю весь світ, я закликаю кожного допомогти реалізувати процедуру «extraction» для українських військових!» — написав він у Facebook.

Раніше ватажок «днр» пушилін заявив, що цивільних на «Азовсталі» не залишилося, тому в окупантів «руки розвʼязані».

За офіційною інформацією, з території заводу евакуювали цивільних, проте під завалами ще можуть залишатися люди. Бійці «Азову» впевнено не можуть сказати, що евакуювали всіх. На заводі представників міжнародних організацій або влади не було.