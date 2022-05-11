ЄБРР обіцяє якомога швидше позбутися російських активів

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Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує якомога швидше позбутися російських активів, заявила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Про це пише Reuters.

«Ми збираємося якнайшвидше відмовитися від нашого портфеля, і ми працюємо над цим. Ми не можемо сказати більше», — розповіла вона на брифінгу для ЗМІ в кулуарах щорічної зустрічі банку в Марракеші, Марокко.

ЄБРР припинив інвестиції в росію після окупації Криму у 2014 році. Однак банк все ще має частки у низці компаній рф.