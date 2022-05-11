У Великій Британії шукають власника лотерейного квитка, який зірвав джекпот у £184 мільйони

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У Великій Британії шукають власника лотерейного квитка, який виграв джекпот у розмірі £184 мільйони в Національній лотереї.

Про це пише Sky News.

Один з лотерейних квитків, придбаних у Великій Британії, виграв найбільший джекпот у Національній лотереї — £184 мільйони. Оператор лотереї Camelot підтвердив виграш і закликав власників квитків перевірити виграшні номери, оскільки зараз тривають пошуки того, хто став новим мультимільйонером.

Переможними номерами EuroMillions були 3, 25, 27, 28 і 29 плюс числа Lucky Star 4 і 9.