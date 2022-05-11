Ранкове зведення Генштабу: росіяни наступають на сході та скидають бомби й ракети на «Азовсталь»

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Найбільшу активність російська армія проявляє на Донецькому та Слобожанському напрямках і продовжує блокувати завод «Азовсталь», завдаючи по ньому ракетно-бомбових ударів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 11 травня:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямку ситуація не змінилася.

На Слобожанському напрямку основні зусилля ворога спрямовані на те, щоб недопустити просування ЗСУ до українсько-російського кордону.

На Ізюмському напрямку російські війська продовжують обстрілювати українські позиції.

На Донецькому напрямку армія рф зосереджує основні зусилля на продовженні наступу, щоб взхяти під повний контроль Рубіжне та захопити Лиман і Сєвєродонецьк.

Також росіяни намагаються наступати на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдієвському, Курахівському напрямках за підтримки артилерії.

У Маріуполі окупанти продовжують блокувати завод «Азовсталь», завдаючи по ньому ракетно-бомбових ударів.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник намагається покращити своє тактичне положення.

На Миколаївському напрямку російська армія продовжує обстрілювати українські позиції. Для придушення каналів радіозвʼязку військові рф застосовують комплекси радіоелектронної боротьби.

На Криворізькому напрямку зафіксовані обстріли позицій ЗСУ з боку окупантів. У селах Брускинське та Велика Олександрівка росіяни проводять інженерні роботи для укріплення позицій.

На Таврійському напрямку ворог вдосконалює інженерне обладнання своїх позицій та поповнює запаси.

На Бессарабському напрямку ситуація у Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою. Підрозділи російських військ та місцевої «армії» перебувають у повній бойовій готовності.