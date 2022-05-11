Україна вийшла у фінал «Євробачення» — Kalush Orchestra знову заспіває 14 травня
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Український гурт Kalush Orchestra пройшов до фіналу пісенного конкурсу «Євробачення-2022», який відбудеться у італійському Турині в суботу, 14 травня.
Фіналістами, крім України, стали Швейцарії, Вірменія, Ісландія, Греція, Литва, Португалія, Норвегія, Молдова та Нідерланди.
Ось, як виступив Kalush Orchestra:
Ось, як виступили інші 9 фіналістів
Швейцарія:
Вірменія:
Ісландія:
Литва:
Португалія:
Норвегія:
Греція:
Молдова:
Нідерланди: