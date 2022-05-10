Слідчі ідентифікували 14 тіл українців, які загинули під завалами багатоповерхівки в Ізюмі

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Харківська прокуратура порушила справу за фактом загибелі мирних мешканців, чиї тіла знайшли під завалами житлового пʼятиповерхового будинку в Ізюмі.

Від 7 до 10 березня росіяни обстрілювали житлову інфраструктуру. Уже 10 травня під завалами однієї із багатоповерхівок знайшли тіла 44 місцевих. Наразі слідчі ідентифікували 14 з них.

Завали розбирають самі місцеві в перервах між обстрілами.

«Такий будинок в Ізюмі не один, на жаль. І спеціальної техніки для розбору завалів там немає, усе робиться вручну і не цілодобово. Коли немає обстрілу, люди виходять і намагаються розібрати завали», — сказав Синєгубов.