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Вечірнє зведення Генштабу: Українські військові звільнили чотири села на Харківщині

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

НАБУ

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував вечірнє зведення станом на 18:00 вівторка, 10 травня. Наразі ситуація на фронті наступна: