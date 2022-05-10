Вечірнє зведення Генштабу: Українські військові звільнили чотири села на Харківщині
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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НАБУ
Генеральний штаб Збройних сил України опублікував вечірнє зведення станом на 18:00 вівторка, 10 травня. Наразі ситуація на фронті наступна:
- Війська росії нарощують темп наступу на Слобожанському та Донецькому напрямках і ведуть вогонь уздовж всієї лінії зіткнення. Також вони обстрілюють оборонні позиції в тилу.
- На Сіверському напрямку ворог продовжує посилено охороняти кордон в Брянській та Курській областях і вести звідти вогонь. Росіяни з мінометів обстріляли ділянки поблизу населених пунктів Карповичі та Сеньківка Чернігівської області.
- Для стримування українських військ на Слобожанському напрямку росіяни залучили ще 500 мобілізованих з «днр» і «лнр».
- На Ізюмському напрямку ворог готується поновити наступ.
- На Сєвєродонецькому напрямку тривають безуспішні спроби встановити контроль над Рубіжним.
- На Луганщині ворог безуспішно штурмує Нижнє, Тошківку, Оріхове.
- На Донеччині противник намагається закріпитись у районі Олександрівки, штурмує Шандриголове, Марʼїнку, Камʼянку та Новомихайлівку.
- Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України на Харківщині звільнили населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.