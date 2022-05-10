Мінськ заявив про розгортання біля кордону з Україною сил спецоперацій. У двох областях створять територіальні війська

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Міноборони білорусі заявило про розгортання біля кордону з Україною сил спецоперацій (ССО).

Про це заявив начальник генштабу Віктор Гулевич.

«Створене Збройними силами України угруповання на Південному операційному напрямку загальною чисельністю до 20 тисяч осіб також вимагає від нас реакції. З метою забезпечення безпеки республіки білорусь на Південному напрямку сили підрозділів сил спеціальних операцій розгорнуті на трьох тактичних напрямках».

Крім того, від сьогодні, 10 травня, у Брестській та Гродненській областях почали формувати територіальні війська Кобринського та Лідського районів відповідно. Із запасу на військові збори призовуть близько 430 осіб.