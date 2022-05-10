МЗС України запустило російськомовну версію онлайн-архіву воєнних злочинів кремля
- Автор:
- Софія Телішевська
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Nick Grapsy / Wikimedia
Міністерство закордонних справ України запустило російськомовну версію онлайн-архіву воєнних злочинів росії.
«Мета онлайн-архіву — забезпечити доступ усім людям, які спілкуються російською, до перевіреної інформації про звірства російської армії в Україні та гарантувати притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності», — йдеться в повідомленні.
На цьому сайті задокументовані воєнні злочини, скоєні російською армією в Україні за час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.