МЗС України запустило російськомовну версію онлайн-архіву воєнних злочинів кремля

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Nick Grapsy / Wikimedia

Міністерство закордонних справ України запустило російськомовну версію онлайн-архіву воєнних злочинів росії.

«Мета онлайн-архіву — забезпечити доступ усім людям, які спілкуються російською, до перевіреної інформації про звірства російської армії в Україні та гарантувати притягнення російських воєнних злочинців до відповідальності», — йдеться в повідомленні.

На цьому сайті задокументовані воєнні злочини, скоєні російською армією в Україні за час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.