Збірна України з футболу презентувала особливу форму, присвячену країнам-друзям

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Чоловіча збірна України з футболу презентувала особливу форму. Головна команда України вийде на контрольні матчі в рамках підготовки до плей-оф ЧС-2022 у футболках, випущених в обмеженій кількості.

Про повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

За дизайном форма аналогічна тій, у якій збірна України грала перед Євро-2020, окрім кількох особливостей у дизайні. Це карта України, лінії кордонів якої створені з прапорів країн, що підтримують її у боротьбі з росією, а в центрі — напис United for Ukraine («Обʼєднані заради України»). Номери гравців складаються з назв українських населених пунктів.

Кошти, зібрані за ці поєдинки, а також від продажу футболокі, перерахують програмі United24.

«Першими, кому презентували нову унікальну форму збірної разом з першими віцепрезидентами УАФ Анатолієм Демʼяненком, Олегом Протасовим, Вадимом Костюченком і головою Закарпатської обласної асоціації футболу Іваном Дураном, стали діти з цих міст — Києва, Харкова, Краматорська, Запоріжжя, Волновахи, Попасної та інших. Малеча, граючись, знаходила назви своїх рідних населених пунктів на номерах гравців збірної», — написав Павелко.

Національна збірна виступатиме в цій унікальній формі лише в матчах в рамках підготовки до плей-оф ЧС-2022. Після цього частину футболок по одній передадуть в музеї кожного з населених пунктів, назви яких згадані на формі. Іншу частину лімітованої партії футболок виставлять на аукціон, а зібрані кошти передадуть платформі United24 — на відновлення України.