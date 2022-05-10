Голова Харківської ОВА: В окупованому Ізюмі під завалами будинку знайшли 44 тіла цивільних

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Стас Козлюк / «Бабель»

У тимчасово окупованому Ізюмі (Харківська область) під завалами житлового будинку знайшли тіла 44 загиблих цивільних.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, тіла людей знайшли під завалами пʼятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня. Синєгубов заявив, що це черговий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення.

Звідки та як надійшла ця інформація про загиблих — Синєгубов не повідомив.