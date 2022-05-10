Військові рф випустили по Одесі 7 ракет, влучили у підприємство: загинула людина

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На Одещині загасили пожежі, які сталися внаслідок російського обстрілу. Одна людина загинула, двоє поранені.

Про це повідомляє ДСНС.

За словами міського голови Геннадія Труханова, росіяни випустили по Одесі 7 ракет, влучили у підприємство, де йшов робочий процес. Унаслідок завданого удару одна людина загинула, кілька людей отримали поранення середньої тяжкості.

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9 травня о 22:35 у селищі Фонтанка Одеського району росіяни влучили ракетою в торгово-розважальний центр і зруйнували його. Від обстрілу він загорівся.

О 01:20 пожежу на площі тисяча квадратних метрів загасили. Троє людей дістали поранень.

Цього ж вечора через ракетний удар у Суворовському районі Одеси загорілися три складські приміщення готової продукції площею 1 200 квадратних метрів. О 01:30 пожежу загасили. Загинула одна людина, ще двоє дістали поранень.