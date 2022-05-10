Що у світі писали про війну в Україні 9 травня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

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Україна зіпсувала путіну парад на 9 травня, пише The Economist. Поки російська армія не просунулася в досягненні своїх цілей в Україні, Зеленський вкрав у путіна славу, показавши себе як кращий шоумен у такий важливий для росії день. Поки путін не зробив жодних важливих заяв під час свого параду на Тверській, український президент «організував цілодобову політичну демонстрацію опору та солідарності», пише видання. Україна прийняла Джастіна Трюдо та Джилл Байден, поки Боно з U2 виступав на станції метро в Києві. Захисники Маріуполя напередодні змогли провести віртуальну пресконференцію за допомогою супутникової системи Starlink Ілона Маска. Усе це набагато краща картинка, ніж парад, що відбувся сьогодні в москві.

Українські міста, які постраждали від російського вторгнення, повертаються до життя, пише The Washington Post після спілкування з українцями з Бучі, Харкова та Ірпеня. Через місяць після визволення Буча повертається до життя: вже майже скрізь відновлено воду та електрику, відкриваються ринок та місцеві магазини, тимчасово поремонтовано пошкоджені дороги. Українці не чекають «нового плану Маршалла» — вони самі прибирають і відбудовують свої міста, пише видання. Рушійною силою цих зусиль є переконання, що Україна не переможена. Харків досі б’є артилерія, але місцеві волонтери прибирають уламки з місць ударів, що дозволяє спецпідрозділам зносити або відновлювати будівлі. З-поміж волонтерів є різні люди — від жінок 60 років до 12-річного хлопчика — усі прагнуть гідного життя у своєму місті. В Ірпені міський голова закликав архітекторів, інженерів та дизайнерів-волонтерів допомогти відновити місто з його парками та зонами відпочинку і був здивований, коли відгукнулося понад 120 людей. Хоча повномасштабна війна, здається, нескоро закінчиться, українці роблять усе можливе, щоб відбудувати зруйноване.

The New Yorker опублікували матеріал про ТB-2, він же безпілотник Bayraktar. Розроблений і вироблений у Туреччині, він уже став легендарною зброєю, яку Україна використовує у війні з Росією. ТВ-2 розробив Сельчук Байрактар, турецький підприємець (дехто навіть вважає його турецькою версією Ілона Маска), одружений з молодшою донькою незмінного турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана. Батько Байрактара, Оздемір, заснував компанію з виробництва автозапчастин і був льотчиком-аматором, а його мати Канан — економістка та програмістка. Коли Байрактар ​​отримував другий ступінь магістра в галузі технічних наук, він почав створювати невеликі прототипи безпілотників на заводі своєї родини в Стамбулі, а його батько подбав про підтримку проєктів сина з боку влади. Прототип TВ-2 дебютував у 2014 році, і Байрактар ​​присвятив його пам’яті Ербакана — наставника Ердогана, який був ісламським націоналістом і критиком західної культури, обраний прем’єр-міністром у 1996 році. Сельчук належить до найближчого оточення президента, посилається на ліберальні цінності, зокрема гендерну рівність, і водночас є відвертим захисником режиму Ердогана, який складно вважати ліберальним або феміністичним. Оскільки Туреччина, як і Росія, намагається посилити свою впливовість, відносини між двома країнами складні. Україна не перша країна, яка застосувала ТВ-2 проти Росії. У 2020 році Туреччина надала безпілотники Азербайджану, який воював із підтримуваною Росією Вірменією в Нагірному Карабаху. Тоді ТВ-2 допоміг Азербайджану успішно атакувати численну російську техніку. Протягом перших тижнів повномасштабного вторгнення рф українська верхівка високо оцінила ТВ-2. Було багато відео про те, як безпілотник нищить російську техніку. І навіть в одному із зоопарків Байрактаром назвали новонародженого лемура. За останні кілька тижнів подібних відео стало менше, що може бути ознакою того, що росіяни навчилися знищувати безпілотники. Тим не менш, Байрактар ​​оновлює програмне забезпечення для своїх продуктів і створює нові — його останній серійний безпілотник Akinci може літати на відстань близько 12 кілометрів і має два пропелери.

Дописувач The Atlantic Том Мактег поговорив із міністром закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка вважає, що Захід має активніше протидіяти рф. Трасс закликає «Велику сімку» інституціалізуватися як «економічна версія НАТО», яка зможе захиститися від китайського економічного примусу. Вона також вважає, що НАТО має перейти до більш глобальної візії. Мактег пише, що війна в Україні дала Лондону «приплив енергії та амбіцій», які одні вважають ганьбою, а інші сприймають із захватом. кремль уже зображує Велику Британію як одного з ключових ворогів, а державне телебачення рф нещодавно показало відеоряд, як Велику Британію руйнує російська ядерна зброя. Центральна ідея Ліз Трасс полягає в тому, що Захід застряг у духовній кризі й забув, як відстоювати свої ідеали та якими ці ідеали колись були. Ось чому, каже Трасс, щоб ефективно діяти, необхідно зміцнювати міжнародні коаліції. Деякі європейські експерти вважають, що ця ідея піде на користь Великій Британії, яка хоче отримати більший вплив і після свого виходу з ЄС спиратися на НАТО і G7. Британська відверта антиросійська позиція з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну також зазнавала критики від іноземних дипломатів, які вважають, що це ускладнило досягнення припинення вогню заради, як вони вважають, «спроби відновити британську репутацію після Brexit». Серед британських чиновників існує занепокоєння, що Трасс частково веде політичну гру, щоб підвищити свої шанси змінити Джонсона. В інтерв’ю Трасс запевняє, що холодна війна ніколи не закінчувалася, і одним із найбільших викликів для західних демократій стало сприйняття свободи як чогось, що надається за замовчуванням. На основі розмови з Трасс Мактег відзначив, наскільки вона прив’язана до ідей та ідеалів 1980-х років, як захоплюється місіс Тетчер та ностальгує за ідеалами старшого покоління, яке, за її словами, більше за молодь цінує ідеї демократії.