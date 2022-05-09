Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України

Новини

Президент США Джо Байден 9 травня підписав закон про ленд-ліз для військової допомоги Україні. Фото моменту підписання опублікувала помічник прессекретаря Білого дому Анжела Перес.

Це рішення відновлює дію програми часів Другої світової війни, яка дозволяє президенту США Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення росії — без бюрократичної тяганини.