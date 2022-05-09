Одеську область знову обстріляли, є постраждалі

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Увечері 9 травня росія знову обстріляла Одеську область — трьома ракетами типу «Кинджал», які випустила з літака стратегічної авіації Ту-22.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Внаслідок обстрілу постраждали дві людини, їх шпиталізували. Також було влучання в обʼєкти туристичної інфраструктури, зруйновано 5 будівель. Триває розбір завалів, з-під яких вже врятували собаку.