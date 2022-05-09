В окупованій Новій Каховці викрали тренерку з футболу і відвезли її до відділення поліції

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У тимчасово захопленому місті Нова Каховка Херсонської області сьогодні, 9 травня, група людей в цивільному одязі з георгіївськими стрічками викрала 39-річну Ірину Петрову, яка працює тренером з футболу.

Про це повідомила Каховська міська територіальна громада.

Як повідомили очевидці, жінку викрали з-під її будинку. Чоловіки були в нетверезому стані і примусово відвели Ірину до відділення поліції, де вона зараз і перебуває.