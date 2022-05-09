Київські прокурори викрили ще одного російського військового, який причетний до звірств

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Прокурори Київської області встановили ще одного російського військового, який чинив звірства в окупованому селі Мокрець Броварського району — це командир мотострілецької роти 15 миротворчої бригади 2 гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу зс рф антон струєв. Йому повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

Про це 9 травня повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

У селі Мокрець струєв разом з іншими окупантами взяли в полон двох беззбройних мирних мешканців, допитували їх, щоб вивідати дані про патріотів, військовослужбовців ЗСУ та бійців Тероборони. Вдягнувши тактичні рукавиці з пластиковими вставками, командир вибивав інформацію ударами по обличчях та головах потерпілих, а після наказав їм роздягнутись та запроторив у підвал.

Facebook / Ірина Венедіктова

Цей командир роти — вже третій військовослужбовець цієї «миротворчої» бригади рф, якому повідомили по підозру. Попередніх двох викрили у жорстокому знущанні із військовополоненого та священника у селі Богданівка.