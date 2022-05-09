В Україні створили Меморіал цивільних жертв війни. На його сайті публікують історії вбитих росіянами людей
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Агенція медійного росту «Або» створила Меморіал цивільних жертв війни росії проти України, на сайті та в соцмережах якого кожного дня публікуються історії вбитих росіянами мирних українців. На сайті Меморіалу можна прочитати історії кожного окремого загиблого.
Координаторка Меморіалу Юлія Тупіченко розповіла, що цей проєкт дуже важливий для документування військових злочинів і для того, щоб люди не перетворювалися на цифри зі статистики.
«За кожною людиною стоїть ціла історія життя, родина та близькі, для яких загиблий чи загибла були цілим світом. Ми маємо показати Європі, світовій спільноті та росіянам, що російська армія вбиває невинних та прекрасних людей, а російська влада — бреше», — розповіла вона.
Меморіал постійно поповнюється, і до його наповнення можуть долучитися рідні загиблих. Заповнивши форму, можна розказати історію загиблого, щоб внести його до Меморіалу.
- За даними ООН, станом на 6 травня в Україні через вторгнення росії загинули 3 309 цивільних, у тому числі 234 дитини. Ще 3 493 людини поранені.
- Реальні цифри набагато більші. Правоохоронці досі знаходять братські могили на звільнених територіях, а в Маріуполі, за підрахунками захисників і влади, загинули 20—25 тисяч людей.