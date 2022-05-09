У селищі Макарів знайшли ще три тіла цивільних — їх стратили пострілами в голову

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Офіс генпрокурора повідомив про нові факти страт військовими росії цивільних у Київській області. Тіла трьох чоловіків знайшли у селищі Макарів.

Тіла чоловіків знайшли у ямі на узбіччі дороги. Ймовірно, їх закопали росіяни. Всі троє убиті пострілами у голову.

Прокуратура розслідує порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 УК).