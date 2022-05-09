На пропагандистському ресурсі «Лента.ру» (несподівано) зʼявилися матеріали з критикою путіна. Хакери до цього непричетні

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На головній сторінці російського пропагандистського видання «Лента.ру» зʼявилися понад десять матеріалів із критикою президента путіна та війни проти України. Наразі вони вже зникли із сайту, але копія головної сторінки збереглася у вебархіві.

Про пишуть «Медиазона» та Insider.

На головній сторінці деякий час були новини із заголовками «путін розв’язав одну з кровопролитних воєн XXI століття», «володимир путін перетворився на жалюгідного диктатора і параноїка», «російська еліта хвора на кумівство і лизоблюдство», а також стаття «Війною легше прикрити провали в економіці. путін має піти. Він розвʼязав безглузду війну і веде росію у прірву».

Усі вони починалися з дисклеймера про те, що цей матеріал не узгоджений з керівництвом, а за його публікацію Адміністрація президента дасть виданню на горіхи. У постскриптумі до статей за публікацію брали відповідальність керівник відділів «Економіка» та «Середовище проживання» Єгор Поляков та редактор цих відділів Олександра Мірошникова.

Видання зазначає, що причина появи статей — не хакери, це «протест» їхніх співробітників.

Чому це сталося саме зараз — невідомо. «Лента.ру» з початку вторгнення військ росії на Донбас і Крим просувала кремлівську пропаганду та виправдовувала політику путіна. Видання і зараз активно веде пропаганду війни проти України.