У зруйнованому Маріуполі окупанти влаштували ходу до 9 травня. У ній взяв участь ватажок «днр»

Новини

В окупованому і зруйнованому Маріуполі російські військові влаштували цинічне «святкування» 9 травня.

Разом із колаборантами росіяни влаштували ходу із 300-метровою георгіївською стрічкою, пишуть пропагандистські ЗМІ. У ході взяв участь ватажок «днр» пушилін.

Відео цього дійства опублікував радник мера міста Петро Андрющенко.

Браузер не підтримує відео

Крім того, в зруйнованому місті окупанти запалили «вічний вогонь». Маріупольців на заході не видно.

Браузер не підтримує відео

Тим часом попри «святковий» день, з самого ранку сотні тіл вбитих маріупольців продовжують звозити до братської могили в селищі Виноградне. Сектор захоронення суттєво збільшився, повідомила Маріупольска міськрада.

Браузер не підтримує відео

Нагадаємо також, що після виїзду колони ООН за межі Донецької області російські окупанти почали штурм «Азовсталі». Зокрема, зробили спробу прориву через міст, який був воротами евакуації, але невдало.