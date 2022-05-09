Сьогодні росія завдала ракетного удару по Одещині. Окупанти випустили чотири ракети типу «Онікс»

Новини

Getty Images / «Бабель»

Російські війська завдали по Одеській області удару чотирма ракетами типу «Онікс» з ракетного комплексу «Бастіон», розташованого у Криму. Інформації про жертв наразі немає.

Про це повідомляє Оперативне командування «Південь», передає міськрада.

«Ворог продовжує нищити обʼєкти інфраструктури області та здійснювати психологічний тиск на цивільне населення», — наголосили в командуванні.

Влада міста нагадує, що в області зберігається висока вірогідність продовження ракетних ударів.

«Не нехтуйте попередженнями про небезпеку. Будьте пильними й обережними», — застерігає міськрада.

Напередодні ворог атакував Одеську область 9 разів, шість з яких з використанням авіації.