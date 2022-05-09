На параді до 9 травня в Москві виступив путін. Мобілізацію він не оголосив

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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»

Президент росії путін виступив із промовою на параді в Москві до 9 травня. Мобілізацію, про яку писали ЗМІ, він не оголосив. Також він прямо не оголосив про війну й анексію Донбасу.

Натомість путін розповідав про особливий шлях росії, про «агрессію» НАТО, захист Донбасу від міфічних «нацистів» і про «мучеників» Одеси, маючи на увазі події 2 травня 2014 року.

Він заявив, що війська росії в Україні воюють «за батьківщину» та «свої історичні землі».

«Усе говорило про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями буде неминучим [...], росія дала попереджувальний відпор агресії. Це було своєчасне рішення [...]. Сьогодні ополченці Донбасу разом з армією росії борються на своїй землі», — сказав путін.