На параді до 9 травня в Москві виступив путін. Мобілізацію він не оголосив
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- Костя Андрейковець
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Кароліна Ускакович / Антон Пчолкін / «Бабель»
Президент росії путін виступив із промовою на параді в Москві до 9 травня. Мобілізацію, про яку писали ЗМІ, він не оголосив. Також він прямо не оголосив про війну й анексію Донбасу.
Натомість путін розповідав про особливий шлях росії, про «агрессію» НАТО, захист Донбасу від міфічних «нацистів» і про «мучеників» Одеси, маючи на увазі події 2 травня 2014 року.
Він заявив, що війська росії в Україні воюють «за батьківщину» та «свої історичні землі».
«Усе говорило про те, що зіткнення з неонацистами, бандерівцями буде неминучим [...], росія дала попереджувальний відпор агресії. Це було своєчасне рішення [...]. Сьогодні ополченці Донбасу разом з армією росії борються на своїй землі», — сказав путін.
- У кремлі заявили, що на параді в Москві беруть участь 11 тисяч осіб, 131 одиниця військової техніки, 77 літаків і гелікоптерів. Перед цим спікер путіна заявив, що через погоду повітряну частину параду скасовано — очікувалося, що над площею пролетить літак «Судного дня» Іл-80. Західні ЗМІ раніше писали, що таким чином путін дасть сигнал-попередження країнам Заходу.