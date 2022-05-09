Ілон Маск відповів на погрози голови роскосмосу рогозіна щодо поставок Starlink Україні
- Автор:
- Юля Шередега
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Ілон Маск відповів голові роскосмосу рогозіну на погрози через поставки Starlink української армії.
«Якщо я помру за загадкових обставин, було приємно знати вас», — написав Маск у Twitter.
Раніше рогозін заявив, що Маск «причетний до постачання військового звʼязку» Україні, і пригрозив Маску, що йому доведеться відповідати «по-дорослому».
«За це доведеться відповідати по-дорослому, Ілоне, як би ти дурня не вмикав», — написав голова роскосмосу.