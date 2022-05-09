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Велика Британія оголосила про нові санкції проти росії та білорусі. Вони включають підвищення мит і заборону на експорт.

Зокрема, британський уряд підвищить на 35% мита на імпорт російських товарів, зокрема на імпорт платини та паладію. Загалом підвищення мит зачепить торгівлю товарами на загальну суму в £1,4 мільярда.

Крім цього, Велика Британія введе і повну заборону на продаж росії певних товарів на загальну суму в £250 мільйонів. Ідеться про хімікати, гуму, пластмаси та різне обладнання, яке використовується, зокрема, в російському важкому машинобудуванні.

«Ми сповнені рішучості зробити все можливе, щоб перешкодити цілям путіна в Україні та підірвати його незаконне вторгнення, яке спричинило варварські дії проти українського народу. Цей далекосяжний пакет санкцій завдасть подальшої шкоди російській військовій машині. Це частина скоординованих зусиль багатьох країн у всьому світі, які нажахані поведінкою росії та сповнені рішучості застосувати свою економічну міць, щоб переконати путіна змінити курс», — наголосила держсекретар з питань міжнародної торгівлі Анн-Марі Тревельян.