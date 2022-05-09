Ранкове зведення Генштабу: у Бєлгородській області росія зосередила резерви та готується наступати на Ізюмському напрямку

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У Бєлгородській області росія зосередила резерви та готується наступати на Ізюмському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 9 травня:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без змін. Підрозділи білоруської армії продовжують посилено охороняти кордон.

На Слобожанському напрямку окупанти не намагалися наступати. Наразі вони перегруповуються, поповнюють запаси та намагаються утримати зайняті рубежі, щоб не допустити просування українських військ.

На Ізюмському напрямку ворог зосереджує основні зусилля на підготовці до продовження наступу.

У Бєлгородській області російська армія зосередила резерви в кількості до 19 батальйонних тактичних груп.

На Донецькому напрямку росіяни всі свої зусилля зосередили на спробі взяти під контроль Рубіжне та Попасну, а також на підготовці до продовження наступу на Сіверськ, Словʼянськ, Лисичанськ і Авдіївку.

На Таврійському напрямку ворог проводить демонстративні дії, щоб сковувати українські війська, і вдосконалює логістику.

На Південнобузькому напрямку окупанти активних бойових дій не проводили. Вони продовжують обстрілювати українські позиції з артилерії.

Ситуація у Придністровському регіоні Молдови теж без змін. Місцеві бойовики та російські військові перебувають у повній бойовій готовності.

На тимчасово окупованому Запоріжжі російські військові відбирають у місцевих документи, які обіцяють віддати після святкування 9 травня за умови їхньої участі в різних «урочистостях».