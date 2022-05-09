Що у світі писали про війну в Україні 8 травня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Новини

Omer Messinger / Stringer

Напередодні дня перемоги путін постав перед дилемою, пише The Telegraph. Оскільки 9 травня є найбільш символічним днем ​російського політичного календаря, путін стоїть перед вибором: подвоїти зусилля воєнної кампанії в Україні чи відмовитися від неї. Один із сценаріїв, який обговорюють експерти, полягає в тому, що путін використає святковий парад, щоб оголосити нову «війну нацистам» і тотальну мобілізацію. The Telegraph посилається на Telegram-канал «групи Вангера», у якому зазначалося, що для перемоги над Україною рф знадобиться від 600 до 800 тисяч чоловіків. Утім, організувати таку мобілізацію було б важко, оскільки кремлю не вистачає ресурсів і він ризикує зіткнутись із заворушеннями всередині країни. Наслідки санкцій вдарять по росії найближчим часом ― за оцінками, звичайні росіяни відчують їхню нищівну ціну на повну в серпні-вересні ― тож у кремля не так багато часу, щоб досягти бажаної перемоги. Інший сценарій може полягати в тому, що росія збереже те, що змогла захопити нині, й оголосить про «велику перемогу над нацистами» наприкінці літа. Цей сценарій проблематичний тому, що Україна та її союзники його не приймуть, а російська армія навряд чи зможе протистояти українським контрнаступам. І навіть якщо цей сценарій спрацює, він означатиме для росії не «остаточну перемогу», а вічну війну.

The Washington Post опублікувало статтю про російського міністра оборони сергія шойгу, який після російських військових невдач може стати цапом-відбувайлом. Видання цитує російського політолога Тетяну Станову, яка каже про розчарування путіна тим, як шойгу підготувався до цієї війни. Саме він, швидше за все, відповідальний за поганий стан російських військ. шойгу не зміг збільшити кількість контрактників і відмовився від реформ, започаткованих його попередником, що призвело до того, що рф вступила у повномасштабну війну без підготовленого бойового резерву. Після того як шойгу обійняв посаду міністра оборони, процеси в російській армії розчинилися в піарі, що сприяло політичному іміджу міністра, але погіршило контроль над реальним станом справ у міністерстві. Невдачі шойгу стали очевидними в перші тижні повномасштабного російського вторгнення в Україну. Однак путін похвалив свого міністра за захоплення Маріуполя. Втім, у якийсь момент путін може почати пошук цапів-відбувайлів, і шойгу перебуває у групі ризику. Хоча, швидше за все, пошук винних відбуватиметься вже після закінчення війни.

За даними Business Insider, росія в рамках свого полювання на інакодумство та правду про «спецоперацію» блокує навіть дрібні вебсайти, на яких є повідомлення про російсько-українську війну, що суперечать кремлівській пропаганді. Під блокування потрапляють навіть ресурси з догляду за домашніми тваринами, блог страшних історій і сайт тату-салону. Видання посилається на звіт Top10VPN, який показує, що з 24 лютого росія заблокувала понад 960 сайтів. Під цензуру потрапляють будь-які згадки про реальні події війни, як-от інтерв’ю футболіста для спортивного сайту, в якому він не оминає жахів російського вторгнення. У відповідь інтернет-активісти почали поширювати правдиву інформацію творчо: наприклад, включати повідомлення про вторгнення у відгуки Google про ресторани та місця.