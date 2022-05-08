Кулеба обурився діями поліції Берліну, яка забрала український прапор в учасників мітингу

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обурився діями поліції в Берліні, яка забрала український прапор в учасників мітингу.

Про це пише Deutsche Welle.

«Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку. Не можна ставити символи України та РФ на один щабель. А відібрати український прапор в учасників мирного мітингу — це напад на кожного, хто з цим прапором в руках нині захищає Європу та Німеччину від російської агресії», — написав міністр.

У неділю в німецьких містах відбулися акції на честь Дня памʼяті та примирення, які супроводжувалися проукраїнськими та проросійськими мітингами.

Як пише Deutsche Welle, посол України в Німеччині Андрій Мельник поклав вінок до Меморіалу загиблих радянських воїнів у берлінському Тіргартені, де зібралися як проросійські, так і проукраїнські жителі міста. Одні скандували: «Мельник, йди!», інші перебивали їх українськими піснями. Багато хто з присутніх був одягнений у жовто-синіх кольорах. Під час заходу чоловік роздавав намальовані на папері українські прапори, втім поліція їх вилучила та відсторонила активіста від участі у заході.

У Тіргартені зібралися як ті, хто виступає проти російської війни в Україні, так і проросійські жителі Берліну. Група людей розгорнула великий прапор України біля монумента, проте поліція вимагала згорнути його. Коли їм здалося, що активісти роблять це надто повільно, правоохоронці самі згорнули жовто-синій стяг.

Влада Берліну заборонила демонстрацію на території меморіальних комплексів і російських, і українських прапорів 8 та 9 травня. Запровадженням заборони на прапори у меморіальних місцях місцева влада хоче розмежувати події травня 1945 року та ситуацію, що склалася у травні 2022 року, пояснюють там.