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«Єдині в рішучості не допустити перемоги путіна». Країни G7 опублікували заяву за підсумками саміту

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Pixabay

Білий дім опублікував заяву країн «Великої сімки» (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) за підсумком їхнього саміту. У ньому також взяв участь президент Володимир Зеленський. Ось її зміст:

«Велика сімка» та Україна єдині у цей скрутний час і у своєму прагненні забезпечити демократичне та процвітаюче майбутнє України. Ми, як і раніше, єдині в нашій рішучості не допустити, щоб президент путін виграв війну проти України. Ми зобовʼязані перед памʼяттю всіх тих, хто виборював свободу у Другій світовій війні, продовжувати боротися за неї сьогодні, за народ України, Європи та світової спільноти», — йдеться у заяві групи.