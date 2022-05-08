«Єдині в рішучості не допустити перемоги путіна». Країни G7 опублікували заяву за підсумками саміту

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Білий дім опублікував заяву країн «Великої сімки» (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) за підсумком їхнього саміту. У ньому також взяв участь президент Володимир Зеленський. Ось її зміст:

Учасники відзначили закінчення Другої світової війни в Європі та звільнення від фашизму. «Ми сумуємо за мільйонами жертв і висловлюємо свою повагу, особливо всім тим, хто заплатив найвищу ціну за перемогу над нацистським режимом, включаючи західних союзників та Радянський Союз», — йдеться в заяві.

77 років по тому президент путін і його режим вирішили вторгнутися в Україну. Його дії ганьблять росію та історичні жертви її народу. росія порушила заснований на правилах міжнародний порядок, зокрема Статут ООН, створений після Другої світової війни, щоб позбавити майбутні покоління від лиха війни.

Президента Зеленського запевнили у повній солідарності та підтримці захисту Україною свого суверенітету та територіальної цілісності та її боротьби за мирне, демократичне майбутнє та процвітання в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Зеленський наголосив на рішучості України захищати свій суверенітет та територіальну цілісність та подякував членам G7 за підтримку. Україна розраховує на міжнародних партнерів у наданні військової та економічної допомоги і почала переговори з міжнародними партнерами про механізми безпеки для мирного врегулювання.

Країни G7 запевнили Зеленського в готовності взяти на себе зобовʼязання допомогти Україні забезпечити її вільне та демократичне майбутнє, щоб Україна могла захищати себе зараз та стримувати майбутні акти агресії. «З цією метою ми продовжимо нашу постійну військову та оборонну допомогу Збройним силам України, продовжимо підтримувати Україну в захисті її мереж від кіберінцидентів та розширювати нашу співпрацю, у тому числі у сфері інформаційної безпеки. Ми й надалі підтримуватимемо Україну в підвищенні її економічної та енергетичної безпеки», — йдеться в заяві.

Найближчими тижнями G7 збільшить короткострокову фінансову підтримку, щоб допомогти Україні закрити дефіцит бюджету та надати базові послуги своєму населенню, а також розроблять варіанти для підтримки процесів відновлення зруйнованої інфраструктури.

Країни G7 «не пошкодують зусиль», щоб притягнути путіна, а також «архітекторів та посібників» цієї агресії, включаючи режим лукашенка в білорусі, до відповідальності за їхні дії відповідно до міжнародного права. «Ми вітаємо та підтримуємо поточну роботу з розслідування та збору доказів з цього приводу, у тому числі прокурором Міжнародного кримінального суду, незалежною комісією з розслідування, уповноваженою Радою з прав людини ООН та місією Організації з безпеки та співробітництва в Європі», — підкреслюється в заяві.

«Велика сімка» не визнає легітимності самопроголошених органів влади, які росіяни утворюють на зайнятих ними територіях;

Країни планують збільшувати тиск на режим президента путіна і колективно зобовʼязуються: поступово знижувати свою залежність від російських енергоносіїв, зокрема шляхом поетапного припинення чи заборони імпорту російської нафти ; заборонити надання ключових послуг, від яких залежить росія, що посилить її ізоляцію у всіх секторах економіки ; блокувати роботу російських банків , повʼязаних зі світовою економікою та системно критичних для російської фінансової системи; боротися зі спробами російського режиму поширювати свою пропаганду ; посилити кампанію проти фінансової еліти , яка підтримує путіна.

; заборонити надання ключових послуг, від яких залежить росія, що посилить її ; блокувати роботу , повʼязаних зі світовою економікою та системно критичних для російської фінансової системи; боротися зі спробами російського режиму поширювати свою ; посилити кампанію проти , яка підтримує путіна. Війна спричиняє глобальні економічні потрясіння, впливає на безпеку глобального енергопостачання, постачання добрив та продовольства, а також на функціонування глобальних ланцюжків поставок загалом. Країни G7 нарощують зусилля у протидії цим згубним наслідкам цієї війни.

Разом з ООН «Велика сімка» закликає росію припинити блокаду та перешкоджання виробництву та експорту продуктів харчування з України. Країни нарощуватимуть зусилля, щоб допомогти Україні зберегти виробництво з урахуванням наступного сезону збирання врожаю та експортувати, в тому числі за альтернативними маршрутами.

«Велика сімка» та Україна єдині у цей скрутний час і у своєму прагненні забезпечити демократичне та процвітаюче майбутнє України. Ми, як і раніше, єдині в нашій рішучості не допустити, щоб президент путін виграв війну проти України. Ми зобовʼязані перед памʼяттю всіх тих, хто виборював свободу у Другій світовій війні, продовжувати боротися за неї сьогодні, за народ України, Європи та світової спільноти», — йдеться у заяві групи.