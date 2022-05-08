Полк «Азов» розповів, як командир 36 бригади морпіхів Баранюк намагався вирватися з Маріуполя. РосЗМІ вже показали його у полоні

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У полку «Азов» розповіли, що командир 36 бригади морпіхів Володимир Баранюк спробував утекти із блокадного Маріуполя разом із групою бійців та бронетехнікою. Але російські ЗМІ вже показали його в полоні.

Про це під час брифінгу розповів офіцер розвідки управління полку «Азов» Ілля Самойленко.

За його словами, у бійців «Азова» наразі є чотири варіанти розвитку подій: відкласти зброю, спробувати втекти, здатися, що означатиме смерть, або стояти і боротися.

«Можна спробувати втекти, як боягуз. Думати лише про власне життя, а не про обовʼязок та присягу. Саме таке відбулося з командиром морпіхів 36 бригади: він відмовився виконувати наказ і спробував утекти з міста з невеликою групою. Такий варіант може призвести до смерті, одна людина загинула», — зазначив він.