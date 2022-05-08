У Північній Ірландії вперше в історії перемогла партія, яка виступає за обʼєднання з Ірландією

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Al Jazeera / Twitter

На місцевих виборах у Північній Ірландії вперше в історії перемогла націоналістична партія «Шинн Фейн». Вона виступає за обʼєднання з Ірландією.

Про це пише BBC.

З часів утворення Північної Ірландії у 1921 році на місцевих виборах зазвичай перемагали представники партій, лояльних до Великої Британії. Останнім часом це була Демократична юніоністська партія.

На виборах у 2022 році націоналісти отримають 27 місць у парламенті, а юніоністи — 24 місця. Ця партія послідовно виступає за референдум у Північній Ірландії про обʼєднання з Ірландією і створення єдиної держави на всій території острова.

Північна Ірландія — це країна, яка входить до складу Великої Британії. Від самого початку її створення там був конфлікт між націоналістами-католиками, які виступали за обʼєднання з Ірландією, та юніоністами-протестантами, які лишаються прихильними до Британії. Через це у ХХ столітті у Північній Ірландії відбулися два збройні конфлікти між націоналістами та юніоністами. Зрештою, у 1998 році між ними був підписаний мирний договір, який передбачав розподіл влади і перебування країни у складі Великої Британії. Натомість націоналісти отримали можливість провести референдум за приєднання до Ірландії, якщо більшість жителів країни, згідно з опитуваннями, будуть підтримувати таке рішення.