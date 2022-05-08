«Схеми»: росія стягує на північ Криму зенітно-ракетну техніку

Новини

Офіс генерального прокурора

На супутникових знімках видно, що армія рф стягує на північ Криму зенітно-ракетні сили. Техніка дислокується у селі Філатівка неподалік Херсонської області.

Про це йдеться у розслідуванні «Схем».

Згідно з даними супутників, у травні там значно збільшилася кількість техніки. Там зʼявилися і бойові броньовані машини, і великогабаритна техніка.

За словами експертів, великогабаритна техніка може бути як реактивними системами залпового вогню, так і системами ППО, зокрема С-300, або ж ракетними комплексами «Іскандер».