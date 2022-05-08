Британія виділить ще понад $1,5 мільярда на військову допомогу Україні

Новини

Carl Court / Staff

Велика Британія планує ще додатково виділити Україні близько $1,6 мільярда на військову допомогу. Це найбільші витрати британців на воєнний конфлікт від часів воєн в Іраку та Афганістані.

Про це пише Reuters.

«Жорстокий напад путіна не тільки спричиняє незліченні руйнування в Україні — він також загрожує миру та безпеці у всій Європі», — підкреслив британський премʼєр Борис Джонсон.

Жодних деталей цієї нової допомоги наразі немає. В уряді Великої Британії зазначили, що додаткові кошти будуть виділені з резервів, призначених для різних надзвичайних ситуацій. Також в кінці місяця Джонсон зустрінеться з представниками оборонних компаній, щоб обговорити підвищення виробництва через зростання військових потреб України.