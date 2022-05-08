Британія виділить ще понад $1,5 мільярда на військову допомогу Україні
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Carl Court / Staff
Велика Британія планує ще додатково виділити Україні близько $1,6 мільярда на військову допомогу. Це найбільші витрати британців на воєнний конфлікт від часів воєн в Іраку та Афганістані.
Про це пише Reuters.
«Жорстокий напад путіна не тільки спричиняє незліченні руйнування в Україні — він також загрожує миру та безпеці у всій Європі», — підкреслив британський премʼєр Борис Джонсон.
Жодних деталей цієї нової допомоги наразі немає. В уряді Великої Британії зазначили, що додаткові кошти будуть виділені з резервів, призначених для різних надзвичайних ситуацій. Також в кінці місяця Джонсон зустрінеться з представниками оборонних компаній, щоб обговорити підвищення виробництва через зростання військових потреб України.