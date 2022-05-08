Українські військові показали відео знищення російського гелікоптера на Зміїному

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Kirill Kukhmar \ TASS via Getty Images

В Оперативному командуванні «Південь» оприлюднили чергове відео атаки на російські позиції на острові Зміїний. Цього разу ЗСУ знищили російський гелікоптер із особовим складом, який приземлився на острові.

Про це пише ОК «Південь» у своєму Facebook.

«Не можна припинити це робити: женемо ворога з кожного клаптика нашої землі, навіть з маленького острова, з моря, ще й з повітря», — зазначили там.

За останні кілька днів ЗСУ нанесли низку ударів по російських військах на острові Зміїний. Працювали безпілотники та авіація. Українські військові знищили інфраструктуру, військову техніку, підбили кілька катерів та десантний корабель російського флоту.