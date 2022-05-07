За підозрою у держзраді затримали голову Старого Салтова і секретарку Вільхівської сільради

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У Харківській області правоохоронці затримали голову селища Старий Салтів Едуарда Коновалова і секретарку Вільхівської сільради Надію Антонову.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що обом вручили підозри про державну зраду.

Слідство вважає, що Коновалов добровільно допомагав російським військам — надавав їм їжу і агітував місцеве населення не чинити опір ворогам. Антонова перейшла на бік загарбників у селі Кутузівка. Вона співпрацювала з керівником російських військових із позивним «Вітязь» і здала ветеранів війни на Донбасі, мисливців і правоохоронців. Також вона змушувала місцевих носити білі повʼязки.

За держзраду в умовах воєнного стану затриманим загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.