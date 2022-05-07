Події 7 травня в огляді «Бабеля»: Одещину обстріляли ракетами, ЗСУ знищили ворожий катер, з «Азовсталі» евакуювали всіх жінок і дітей

Новини

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Напередодні російська ракета знищила Національний музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка на Харківщині. Снаряд влетів під дах будівлі, спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею. Внаслідок обстрілу поранення отримав 35-річний син директора музею. Чоловіка витягли з-під завалів. За минулу добу українські військові збили щонайменше 14 російських безпілотників «Орлан-10», вартість одного становить $80—120 тисяч. ЗСУ на півдні країни знищили 21 окупанта та 7 одиниць техніки. За минулу добу росія 24 рази обстріляла житлові райони Луганщини. Багато пошкоджень у Гірській, Попаснянській громадах та Сєвєродонецьку, тривають обстріли «Азоту».

З «Азовсталі» евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку. Під час режиму припинення вогню від російських обстрілів загинули троє українських захисників і шестеро отримали поранення.

На фронті, захищаючи Україну, загинув журналіст, лейтенант ЗСУ Максим Мединський родом із Болграда на Одещині.

ЗСУ знищили ворожий катер типу «Серна» в Чорному морі та два зенітні ракетні комплекси «Тор» на острові Зміїний, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Сьогодні українські сили влучили в Ясинуватський транспортний залізничний вузол біля Макіївки на окупованій російськими військами території. Це значно посилить проблеми росіян з логістикою

Російські війська завдали по Одесі удар шістьма ракетами за допомогою стратегічної авіації. Унаслідок влучання чотирьох ракет пошкоджено цивільне підприємство в житловому районі. Після удару спалахнула пожежа, на місці працюють рятувальники. Дві ракети влучили в раніше зруйновану злітно-посадкову смугу. Пожежники загасили займання на площі майже 900 квадратних метрів. Загиблих і поранених від пожежі немає.

Російські окупанти в Херсонській області примушують підприємців отримувати «тимчасові дозволи» на роботу, в разі відмови ― конфіскація. Росіяни обʼїжджають всі об’єкти промисловості, в першу чергу ― виробників харчової продукції. Вони хочуть схилити персонал до співпраці. Аби підприємці могли далі працювати, їм треба «офіційно» оформити свою діяльність за російськими правилами та отримати «тимчасовий дозвіл» на роботу від «військово-цивільних адміністрацій». Водночас всі проблемні питання, зокрема постачання сировини та забезпечення збуту, необхідно вирішувати через місцеву комендатуру.

У новому пакеті військової допомоги США передають Україні обладнання для створення радіоелектронних перешкод і три рухомі контрбатарейні радари AN/TPQ-36, крім того: 25 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм, польове обладнання та різні запчастини.

Новий уряд Чорногорії обіцяє приєднатися до всіх санкцій ЄС проти росії, заявив міністр закордонних справ Чорногорії Ранко Кривокапич.

Китайські технологічні компанії поступово відмовляються від ведення бізнесу в росії. Серед таких компаній гігант із виробництва комп’ютерів Lenovo Group Ltd. та виробник смартфонів і гаджетів Xiaomi Corp. На відміну від західних фірм, вони уникають публічних заяв про війну росії в Україні, оскільки офіційний Пекін виступає проти західних санкцій.