Україна просить ВООЗ закрити офіс з профілактики неінфекційних захворювань у росії

Новини

Михайло Мельниченко / «Бабель»

Україна закликає Всесвітню організацію охорони здоров’я закрити офіс з профілактики неінфекційних захворювань у столиці росії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Йдеться про перенесення Європейського офісу ВООЗ із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями за межі рф. Відповідний запит Україна вже подала до Європейського регіонального бюро ВООЗ, а свій підпис під документом поставили 38 держав-членів.

Міністр Віктор Ляшко заявив, що росія, яка вбиває українців, не може представляти офіс організації.

У проєкті резолюції, поданої Україною, вимагається засудити військові дії рф, через які українська сфера охорони здоров’я потерпає вже третій місяць. Зокрема ворог продовжує прицільно нищити лікарні та обстрілювати бригади швидкої медичної допомоги. На окупованих територіях росія обмежує доступ громадян до життєво необхідних ліків та відмовляє в медичному обслуговуванні. Також Україна далі наполягатиме на замороженні права голосу росії у ВООЗ та відстороненні рф від Виконавчого комітету організації.

Всі ці питання будуть розглянуті на спеціальній сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ, яка відбудеться 10—11 травня 2022 року.