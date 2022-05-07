Помер мер окупованого міста Токмак Ігор Котелевський

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Пресслужба Запорізької ОДА

Сьогодні, 7 травня, помер мер окупованого міста Токмак Запорізької області Ігор Котелевський.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

«Сьогодні, 7 травня 2022 року, пішов з життя мер міста Токмак Ігор Котелевский. Цю інформацію підтвердив голова Пологівської РДА Артур Крупський. Обставини смерті з’ясовуються», — повідомили в ОВА.