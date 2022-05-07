Поліція Києва затримала крадія гуманітарної допомоги. Він ошукав волонтерів на пів мільйона гривень

Новини

NurPhoto / Contributor / Getty Images

Київські правоохоронці викрили шахрая, який привласнив гуманітарну допомогу на пів мільйона гривень.

Про це повідомили у Нацполіції.

Чоловік у телеграм-каналі розмістив оголошення про перевезення гуманітарних вантажів. Під час виконання замовлення чоловік привласнив 40 бронежилетів, 15 рацій, дитячі товари та ліки, які волонтери закупили для військовослужбовців ЗСУ.

Після отримання замовлення від волонтерів, злочинець неодноразово просив переказувати додаткові гроші, адже отриманих йому начебто не вистачало, щоб доставити вантаж. Коли ж передплата від замовників надходила на рахунки, чоловік не виходив з ними на звʼязок. Так шахрай ошукав чотирьох громадян на загальну суму пів мільйона гривень.

Поліцейські довели причетність чоловіка до восьми випадків викрадення гуманітарки та повідомили йому про підозру. За скоєне злочинцю загрожує до восьми років за ґратами.

Під час обшуку у квартирі затриманого правоохоронці знайшли та вилучили мобільні телефони, банківські картки, військове спорядження, дитяче харчування, підгузки та медикаменти.