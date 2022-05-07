росія атакувала Полтавську область ракетами

Новини

росія випустила ракети по Полтавській області. Приліт зафіксували у Карлівці, ворог поцілив у обʼєкт інфраструктури.

Про це повідомив глава ОДА Дмитро Лунін.

За його словами, інформацію про руйнування та постраждалих ще уточнюють.

Про ракетну атаку також написав міський голова Полтави Олександр Мамай.

Полтавський міський голова закликав містян не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.